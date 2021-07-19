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وزير الدفاع الإسرائيلي : هنأت الرئيس الفلسطيني بعيد الأضحى

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وزير الدفاع الإسرائيلي : هنأت الرئيس الفلسطيني بعيد الأضحى وزير الدفاع الإسرائيلي : هنأت الرئيس الفلسطيني بعيد الأضحى

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قال بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى.

وحسب تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر» قال جانتس تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهنأته بمناسبة عيد الأضحى.

وأكد الوزير الإسرائيلي أنه ناقش مع أبومازن الحاجة إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي ستسهم في تعزيز أمن واقتصاد المنطقة بأسرها... حسب تعبيره.

وتعتبر هذه المكالمة هي الأولى بين وزير إسرائيلي رفيع المستوى مع الرئيس عباس منذ عدة سنوات.

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