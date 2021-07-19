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انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد

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انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد

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افاد مصدر أمني عراقي لـ«سبوتنيك»، مساء اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة العشرات بينهم أغلبية من النساء والأطفال في اعتداء إرهابي استهدف سوقا شعبيا شرقي العاصمة.

وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن عدد كبير من الجرحى في السوق المزدحم بالمواطنين الذين يتبضعون لعيد الأضحى الذي يصادف أول أيامه غداً الإثنين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، بأن اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

وفي بيان آخر أعلنت الخلية أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف أمر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ويوجه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث.

المصرى اليوم

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