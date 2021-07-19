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شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة

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شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة
بتوجيه "السديس".. وتشتمل على 30 ألف عبوة من خلال عدة نقاط

شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقامت الرئاسة بتوزيع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.

شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم للحجاج في يوم عرفة

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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