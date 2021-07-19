شاهد .. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم بطريق المدينة والمحصلة 10 إصابات

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رافقته 7 فرق.. حالات خطيرة ومتوسطة نقلت لمستشفى خليص ومجمع الملك عبدالله

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، بلاغًا من العمليات الموحدة عن وجود حادث تصادم شمال كوبري ثول باتجاه طريق المدينة المنورة نتج عنه إصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه طائرة الإسعاف الجوي و7 فرق إسعافية والقائد الميداني.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 10 إصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى خليص العام ومجمع الملك عبدالله.