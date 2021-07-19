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"روبوت آلي" يقدم الفتوى لضيوف الرحمن في مسجد نمرة بمشعر عرفة

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"روبوت آلي" يقدم الفتوى لضيوف الرحمن في مسجد نمرة بمشعر عرفة "روبوت آلي" يقدم الفتوى لضيوف الرحمن في مسجد نمرة بمشعر عرفة
يحقق التواصل المرئي عن بُعد ويقدم التوعية والإرشاد اللذين يحتاج إليهما الحاج

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة «روبوت الفتوى الآلي» بمساجد المشاعر المقدسة، ومقر الحملات في إطار توظيف خدماتها التقنية في موسم الحج في هذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية.

ويحقق «الروبوت الآلي» التواصل المرئي ــ عن بُعد ــ بين السائل والمفتي على مدار 24 ساعة، وتقديم التوعية والإرشاد التي يحتاج إليها الحجاج طيلة الموسم، من خلال نظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة.. كما يضم خاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، حيث استقبل الروبوت عددًا من ضيوف الرحمن في مشعر عرفة، وقدم لهم الفتاوى والاستفسارات المتعلقة بالحج ومناسكه وأحكامه.

من جهة أخرى أثنى حجاج بيت الله على هذه الخدمة النوعية التي تسهل على ضيوف الرحمن لتلقي الفتوى والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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