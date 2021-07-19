«دا مش غريب على ياسمين».. ايمان السيد تحكي موقف إنساني لـ ياسمين عبدالعزيز

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حكت الفنانة ايمان السيد موقف إنساني للفنانة ياسمين عبدالعزيز لكيفية معاملة المحيطين بها وحرصها على سلامتهم، مطالبة من الجمهور الدعاء لها بعد إجرائها عملية جراحية خطيرة دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت لأكثر من 16 ساعة .

وقالت إيمان السيد عبر «فيسبوك»:«ياسمين لما جاتلها كورونا في رمضان وكنت بكلمها وكانت صايمة، قلت لها انتي تعبانة وبتاخدي علاج وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، وانتي محتاجة تاكلي كويس عشان جسمك يقدر يقاوم الفيروس، وبرضوا كانت مترددة أنها تفطر».

وأضافت:«وقلت لها كمان إنها لازم تغير كيس المخدة كل يوم عشان الحِمل الفيروسي، فقالت لي مش قادرة والله أعمل كدا من التعب، قلت لها طيب ينفع حد يساعدك، قالت لي لا حرام ما ارضاش ادخل حد من الناس عندي في البيت الأوضة عشان ماحدش يتعِدِي».

موضحة :«ودا مش غريب على ياسمين، أنا دخلت بيتها وشوفتها بتعامل الناس اللي معاها ازاي لإنها بنت أصول».

واختتمت :«ربنا يتم شفائها على خير ويجعل تعبها في ميزان حسناتها ويجعل دعا الناس ليها من نصيبها وترجع بيتها بألف سلامة يارب، ويشفيها ويشفي كل مريض».

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خضعت للعلاج بعد إجرائها عملية جراحية شديدة الخطورة وهي الآن في حالة حرجة منذ إجرائها الجراحة قبل يومين وحدوث مضاعفات لها