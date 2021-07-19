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تحرير 9 محاضر وضبط 180 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالأقصر

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تحرير 9 محاضر وضبط 180 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالأقصر تحرير 9 محاضر وضبط 180 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالأقصر

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أعلنت محافظة الأقصر أنه في ضوء الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات وضبط المخالفات .

قام اليوم الإثنين الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك في حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم، بالتنسيق مع العميد محمد فاضل رئيس مباحث ، والدكتور ماجي فيليب، من الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 9 محاضر بإجمالي مضبوطات 180 كجم لحوم ومصنعات ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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