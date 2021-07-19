تحرير 9 محاضر وضبط 180 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالأقصر

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أعلنت محافظة الأقصر أنه في ضوء الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات وضبط المخالفات .

قام اليوم الإثنين الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك في حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم، بالتنسيق مع العميد محمد فاضل رئيس مباحث التموين، والدكتور ماجي فيليب، من الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 9 محاضر بإجمالي مضبوطات 180 كجم لحوم ومصنعات ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.