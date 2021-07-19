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400 ألف جنيه إجمالي بيع 200 صك أضحية بالأقصر

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400 ألف جنيه إجمالي بيع 200 صك أضحية بالأقصر 400 ألف جنيه إجمالي بيع 200 صك أضحية بالأقصر

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، قيام المسئولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية بيع ما يقرب من 200 صك على مستوى محافظة الأقصر بمختلف إدارات الأوقاف المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك باقتراب عيد الأضحى المبارك، موضحا أن إجمالي قيمة الصكوك بلغ 400 الف جنيه حتى الآن .

وأضاف أهمية هذا المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدا ان هذا الامر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى ان المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور .

المصرى اليوم

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