أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد الالماني : تمديد المساعدات المالية للشركات المتضررة -
تعرف على المدن الأشد حرارة على ظهر الكوكب: 13 «عربية» في المقدمة -
المشاط : الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية -
الحبس 3 سنوات لهولندية في «تهريب كوكايين وأقراص مخدرة» بمطار الغردقة -
نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» -
محطم آمال «ديوكوفيتش» ينتزع «الذهبية» من الروسى «خاشانوف» -
طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة -
لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق -
أول رد فعل من الإسماعيلي على إيقاف عبد الرحمن مجدي وتحويله للتحقيق -
4.3 مليار دولار عجز الميزان التجاري التركي خلال يوليو الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بريطانيا تقرر عدم تطعيم اليافعين ضد كورونا

Print
بريطانيا تقرر عدم تطعيم اليافعين ضد كورونا بريطانيا تقرر عدم تطعيم اليافعين ضد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت البريطانية عدم تلقيح معظم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد- 19، حتى تتوفر المزيد من البيانات حول اللقاحات المتاحة.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والذين يعانون إعاقات عصبية شديدة ومتلازمة داون وكبت المناعة وإعاقات التعلم المتعددة أو الشديدة، وكذلك أولئك الذين هم على اتصال منزلي مع الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، سيكونون مؤهلين للتلقيح.

وجاء قرار تأجيل إعطاء الجرعات لمعظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بناء على توصية لجنة استشارية من الخبراء.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن الفوائد الصحية للتطعيم الشامل لا تفوق المخاطر التي يتعرض لها معظم الشباب، الذين يعانون عادة من أعراض خفيفة فقط من الفيروس.

وفي السياق، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، «نصيحة اليوم لا توصي بتلقيح من هم دون 18 عاما دون ظروف صحية كامنة في الوقت الحالي... لكن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين ستواصل مراجعة البيانات الجديدة، والنظر فيما إذا كان ينبغي التوصية بتطعيم الأطفال دون سن 18 عاما دون وجود ظروف صحية أساسية في تاريخ مستقبلي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة