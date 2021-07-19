هاني رمزي يهاجم المسؤولين عن الفن: «يتعاملوا مع الكوميديان كدرجة تانية»

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يستأنف الفنان هاني رمزي عروض مسرحيته الجديدة «أبوالعربي في» mission impossible«،الأربعاء، ويتعاون فيها إلى جانب نجوم كبار في مقدمتهم داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحي وعمرو عبدالعزيز وآخرون، والعرض من إخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.

وكشف «رمزي» في تصريحات خاصة للمصري اليوم عن رسالة المسرحية قائلًا:«طبعًا، أي عمل فني يجب أن يكون صاحب رسالة، مبدئيًا الضحك هو رسالة وهدف في حد ذاته، للخروج من مشاكلهم المادية والاجتماعية والصراعات، الجمهور يحتاج إنه يفصل بمشاهدة عمل كوميدي، رسم الابتسامة ونسيان الهموم والكورونا ليس أمر سهل، السخرية من المشاكل بالضحك هدف مهم، ونحن في أشد الاحتياج لرفع الروح المعنوية للشعب المصري، لذلك أقول إن الممثل الكوميدي دوره مهم في الفترة الحالية، لأن من يمنح الطاقة للاستمرار وسط صراع الحياة، كل كوميديان جندي، صاحب مهمة كبيرة».

وأضاف: «المسؤولين عن الفن والإعلام في مصر يجب أن يهتموا بالأعمال الكوميدية بكثافة، تلك الرؤية غير موجودة لدي المسؤولين عن الفن، ويتم التعامل مع العمل الكوميدي على أنه درجة تانية، وإذا ادركوا مدى احتياج الناس للضحك سيهتموا بتلك الأعمال وهي برأيي في قيمة الأعمال الوطنية التي يتم تقديمها، التوازن مطلوب، في المارثون الرمضاني كنت أبحث عن أي مسلسل كوميدي ولم أجد للأسف، وهو نقص كبير جدًا.