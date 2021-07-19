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فئات لا تحتاج للتسجيل على المنصة لدخول الأردن من فلسطين

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فئات لا تحتاج للتسجيل على المنصة لدخول الأردن من فلسطين فئات لا تحتاج للتسجيل على المنصة لدخول الأردن من فلسطين

جى بي سي نيوز :- أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، عددا من الأمور الهامة التي يتم الاستفسار عنها، فيما يتعلق بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن المنصة الأردنية الخاصة بالسفر ودخول أرض المملكة هي منصة واحدة والمعتادة، سواء لحاملي شهادة التطعيم، أو الذين لم يتلقوا المطعوم، لافتة إلى أن المنصة تُفتح للتسجيل أمام حملة شهادة التطعيم يوميا لغرض السفر بدءا من اليوم التالي، وتُفتح المنصة للتسجيل أمام الفلسطينيين الذين لا يحملون شهادة التطعيم مرة واحدة في الأسبوع وذلك يوم الثلاثاء.

وبينت أنه للتسجيل على المنصة يتم بنفس الطريقة السابقة المألوفة، أضيف إليها خيار لحملة شهادة التطعيم من عدمه، وكل خيار يأخذ المسجل إلى عملية مختلفة، مضيفة أنه في حال كان الشخص لا يحمل شهادة تطعيم ترسل له المنصة رسالة التأكيد وتنقله إلى مرحلة إدخال بيانات تتعلق بجواز السفر وكرت الجسور، ومن ثم يصله بريد إلكتروني من المنصة لاستكمال عملية التسجيل واختيار التاريخ ودفع الرسوم بطريقة إلكترونية، أما إذا كان من حملة شهادة التطعيم فتنقله المنصة إلى خيار تحميل الشهادة عليها، ومن ثم يصله بريد إلكتروني يحوي على رمز الدخول دون أن يحمل تاريخا محددا، وهذا يعني أن بإمكان المواطن الذي يحصل على هذا الرمز السفر في التاريخ الذي يناسبه، ويمكنه استخدامه أكثر من مرة لدخول الأراضي الأردنية، شريطة أن يجري فحص “كورونا” بنتيجة سلبية بما لا يتجاوز 72 ساعة قبل السفر.

ونوهت إلى أنه للتسجيل على المنصة مُلزم لجميع الراغبين بالدخول إلى الأراضي الأردنية، سواء بجواز سفر فلسطيني، أو أردني مؤقت، أو أردني دائم.

ولفتت إلى أنه من يحمل شهادة تطعيم أردنية لا يحتاج للتسجيل على المنصة، وبإمكانهم السفر شريطة إجراء فحص “كورونا”.

وقالت إنه من يحمل الجواز الأردني والهوية المقدسية بإمكانه السفر دون التسجيل على المنصة شريطة إجراء فحص “كورونا”.

وذكرت أنه لأغراض السفر بإمكان حملة الهوية الفلسطينية والذين لديهم شهادة تطعيم إسرائيلية أو إثبات أنهم تلقوا التطعيم، مراجعة وزارة الصحة الفلسطينية للحصول على شهادة تطعيم فلسطينية.

وأشارت إلى أنه من يحمل شهادة التطعيم من أي دولة في الخارج غير الفلسطينية والأردنية، عليهم أن يسجلوا على المنصة، واستكمال إجراءات دفع الرسوم المطلوبة.

جي بي سي نيوز

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