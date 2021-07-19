أخبار عاجلة

حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليد -
سر علامة هولوجرام على الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة -
تباين آراء طلاب الثانوية العامة «رياضيات» بالدقهلية حول امتحان التفاضل والتكامل (فيديو) -
وزير الزراعة: مشروع «حياة كريمة» يستهدف تحسين حياة 55 مليون مواطن مصري -
«حاول تصوير نفسه على منحدر جبلي شاهق».. «يوتيوبر» يفقد حياته بسبب فيديو (تفاصيل) -
محافظ بني سويف يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي النهضة ونورث كنتاكي الأمريكية -
محافظ الوادي الجديد يُخفّض الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام إلى 230 درجة -
مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق -
شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق -
"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

9 وفيات و675 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

Print
9 وفيات و675 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 9 وفيات و675 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الأحد، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9896 حالة والإصابات إلى 761225 حالة.

وبلغت النسبة الإيجابية 3.89% من إجمالي الفحوصات التي أجريت وعددها 17348 فحصاً مخبرياً.

وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: 341 في العاصمة، و131 في الزرقاء، و65 في إربد، و28 في جرش، و25 في عجلون، و21 في الطفيلة، و20 في البلقاء، و12 في العقبة، و 12 في المفرق، و10 في الكرك، و7 في مادبا، و3 في الرمثا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين

المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين

العقبة : وفاة شاب طعنا على يد شقيقتيه

العقبة : وفاة شاب طعنا على يد شقيقتيه

تسجيل 12 وفاة و 562 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 12 وفاة و 562 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن