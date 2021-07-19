9 وفيات و675 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الأحد، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9896 حالة والإصابات إلى 761225 حالة.

وبلغت النسبة الإيجابية 3.89% من إجمالي الفحوصات التي أجريت وعددها 17348 فحصاً مخبرياً.

وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: 341 في العاصمة، و131 في الزرقاء، و65 في إربد، و28 في جرش، و25 في عجلون، و21 في الطفيلة، و20 في البلقاء، و12 في العقبة، و 12 في المفرق، و10 في الكرك، و7 في مادبا، و3 في الرمثا.