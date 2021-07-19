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شاهد : مشاجرة النائب السليحات مع وزيري المياه والزراعة

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شاهد بالفيديو : مشاجرة النائب السليحات مع وزيري المياه والزراعة شاهد : مشاجرة النائب السليحات مع وزيري المياه والزراعة

جي بي سي نيوز - : وقعت مشاحنة لفظية بين وزير المياه محمد النجار من جهة وبين النائب نمر السليحات رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بسبب بعض القضايا التي تحدث عنها الوزير وخاصة الفاقد من المياه .

وبدأت المشاحنة عندما قال الوزير النجار للسليحات إنه تطرق الى اكثر من نقطة في موضوع المياه وإذا كنت ركزت على الفاقد من المياه فأنت حر ..

فقال السليحات : معالي الوزير انت ركزت على العدادات مو انا اللي ركزت ، بدك تحكي ، احكي بطريقة كويسة ، ما بصير تحكي معي هيك ، انت ركزت أنو فاقد المياه 50 بالمئة ، انا ما ركزت ، أنت ركزت في التلفزيون الاردني على خمسة أشخاص من اصول عشائرية ، هؤلاء ركزت انت عليهم ، وما بينت ولا شفنا ولا عرفنا مين  ( ويقصد السليحات تصريحا سابقا للوزير قال فيه إن خمسة اشخاص يهدرون ملايين الأمتار المكعبة ويسرقون المياه " وتساءل السليحات : أنت تحدث عن نسبة 50 % الفاقد من المياه فهل هؤلاء الخمسة هم الذين يهدرون المياه فقط في الاردن  ونريد ان نعرفهم لتتم محاسبتهم ،  وهنا ، أعاد النجار بهدوء وبأعصاب باردة شرحه عن الفاقد من المياه ، حيث أثمر هذا الاسلوب الهادئ عن تهدئة الأجواء في الاجتماع ، قبل ان يشتعل من جديد بين وزير الزراعة خالد الحنيفات وبين النائب السليحات ، بخصوص العام 2020 التي أدرجها الوزير ضمن احصائية  الانتاجية ما دفع بالسليحات الى الطلب منه عدم حساب هذه السنة بسبب كورونا لتبدأ المشاحنة ، فرد الحنيفات بغضب ما دفع السليحات للوقوف ومخاطبته قائلا : يفترض تحكي افضل من هيك فعقب حنيفات موجها كلامه للجميع أن السليحات واقف على النطقة ويتصيد الاخطاء ، ما زاد من غضب السليحات  انت وزير ، لا تحكي هيك ، فيتدخل الدغمي ورئيس الجلسة النائب المهندس فراس السواعير   الذي خاطب السليحات بأن  له الحق في طرح الاسئلة ولكن يجب اعطاء فرصة للوزير ليشرح ويتحدث  ، وعندما غضب السليحات هم بالخروج من الاجتماع فتمت تهدئته وأعادته لمقعده .

وعقب هذا كله ،  وقبيل انفضاض الاجتماع تمكن الدغمي من الاصلاح ما بين الحنيفات والسليحات وجرى عناق الرجلين امام الكاميرا ، أما النجار فقد امتص غضب السليحات منذ البداية كما قلنا ..

جاء ذلك خلال اجتماع كتلة الشعب النيابية الاسبوع الماضي مع الوزيرين للحديث بخصوص المياه والزراعة في الأردن .

 المدينة نيوز سجلت كل ذلك بالصوت والصورة واليكموها :

شاهد أولا مشاحنة النجار والسليحات 


والآن مشاحنة وزير الزراعة والسليحات 

 

الدغمي يصلح بين الحنيفات والسليحات 


 عناق السليحات ووزير الزراعة خالد الحنيفات بعد صلحة الدغمي 


  المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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