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مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:15 مساءً
من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:14 مساءً
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:14 مساءً
أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
البترول : تركيب 426 ألف عداد غاز مسبوق الدفع حتي الان
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال عام 2021/2022
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:13 مساءً
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:05 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد اخرى من مظاهرات مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 19 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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