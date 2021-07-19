العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

ماركو دى أنجليس رسام من إيطاليا

ننشر فى هذه الصفحة أسبوعيًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم،

ومن الحب ما قتل

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرا على مدار الأسبوع.

هروب

حمامة السلام

إيطاليا تخلع الكورونا من جذورها

انتقام

القارة كلها تهاجر

رقابة ذاتية

متظاهرو الكورونا

اتنين فايزر وواحد أسترازينكا