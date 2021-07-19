أخبار عاجلة

مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها -
من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل) -
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور) -
أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية -
البترول : تركيب 426 ألف عداد غاز مسبوق الدفع حتي الان -
73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال عام 2021/2022 -
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير -
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن -
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

ماركو دى أنجليس رسام من إيطاليا

ننشر فى هذه الصفحة أسبوعيًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم،

ومن الحب ما قتل

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرا على مدار الأسبوع.

هروب
حمامة السلام
إيطاليا تخلع الكورونا من جذورها
انتقام
القارة كلها تهاجر
رقابة ذاتية
متظاهرو الكورونا
اتنين فايزر وواحد أسترازينكا
المجتمع كله فى العيادة النفسية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها

مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها

من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل)

من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل)

إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور)

إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور)

أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية

أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية