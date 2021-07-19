أخبار عاجلة

مدبولي: التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للدول لتسريع خطواتها نحو بناء نهضتها -
من الثلاثاء إلى الخميس.. قطع الكهرباء عن مناطق ببني سويف (تفاصيل) -
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شُرفة عقار بالإسكندرية (صور) -
أحمد سامي يكشف صفقات سموحة الصيفية -
البترول : تركيب 426 ألف عداد غاز مسبوق الدفع حتي الان -
73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال عام 2021/2022 -
صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير -
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن -
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«مبادرة الرئيس»: إنقاذ المناطق المحرومة وتأهيلها لمستقبل مشرق

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهداف متعددة ترمى إلى تحقيقها مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا، لتمثل انطلاقة الجمهورية الجديدة، القائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التى تمتلك القدرات الشاملة «عسكريًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا»، وتعلى مفهـوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. «حياة كريمة» تشمل كافة المحافظات وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة،

مبادرة حياة كريمة

وكذا تعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية والحضر، ومساعدة الريف فى النهوض للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر مع توفير فرص عمل للمواطنين، من أجل إحداث فارق إيجابى فى مستوى المعيشة وتنظيم صفوف المجتمع المدنى لدعم الثقة فى كافة مؤسسات الدولة. وتعمل المبادرة على الاستثمار فى تنمية الإنسان تزامنًا مع سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها،

انفوجراف

وكذلك إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة، لتوحيد التدخلات التنموية فى محافظات .«المصرى اليوم» ترصد الملامح الـ10 للمبادرة الرئاسية لإبراز مدى إسهامات «حياة كريمة» فى تطوير الريف كخطوة فى طريق ما يحقق التنمية الشاملة وترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية.

انفوجراف
محطة معالجة شطانوف - محافظة المنوفية
شبكات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة عن مستوى التفاضل صعب ولا سهل المهم إننا خلصنا 1

طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة عن مستوى التفاضل صعب ولا سهل المهم إننا خلصنا 1

مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو

رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو