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البنتاغون يحذر من تدهور أمني: "حزب الله" نجح بإبقاء لبنان ضعيفا

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البنتاغون يحذر من تدهور أمني: "حزب الله" نجح بإبقاء لبنان ضعيفا البنتاغون يحذر من تدهور أمني: "حزب الله" نجح بإبقاء لبنان ضعيفا

جي بي سي نيوز :- اعتبرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، أن "حزب الله" نجح في إبقاء لبنان ضعيفا، محذرة من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية بلبنان إلى تدهور أمني.

وأعربت ستراول عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، وقالت "لدينا قلق تجاه أي شريك يتلقى المساعدة أو التمويل منا ويتخذ إجراءات ضد المدنيين الأبرياء"، لكنها أكدت أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، وأن بلادها تركز على دعم الجيش الذي يقوم بمهمة بالغة الأهمية، بسبب إخفاقات اللبنانية في تقديم المساعدات الإنسانية لاسيما بعد انفجار المرفأ.

كما أكدت أن الولايات المتحدة تبحث عن كثب الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجيش.

وقالت ستراول "نحن قلقون للغاية من أن اللبنانيين ليس لديهم حكومة يتطلعون إليها"، مشيرة إلى أن اللبنانيين قلقون وخائفون من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وأنهم "لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم. وفي مثل هذه الأوضاع يندلع العنف".

وأكدت أن البنتاغون يراقب الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان على "اتخاذ خطوات الآن لمنع اندلاع هذا النوع من العنف".

من جهة أخرى، قالت ستراول إن "حزب الله" يتمتع بقدرات قوية جدا وينجح، بسبب الدعم الذي يتلقاه من إيران، في تحدي الدولة اللبنانية، وإبقاء لبنان ضعيفا وتقديم بديل للحكومة اللبنانية الشرعية.

وأضافت ستراول أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها ومواردها لمساعدة المواطنين اللبنانيين في الأزمة الإنسانية ودعم الجيش اللبناني وتشجيع القادة اللبنانيين على اتخاذ خطوات لصالح شعبهم، لأن "هذه هي الطريقة التي يمكنك بها مواجهة قوة وموارد حزب الله"، وفق تعبيرها.

المصدر: الحرة

جي بي سي نيوز

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