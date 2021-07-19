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"السديس": عناية الدولة بكسوة الكعبة يجسّد عنايتها بالحرمين وقاصديهما

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"السديس": عناية الدولة بكسوة الكعبة يجسّد عنايتها بالحرمين وقاصديهما "السديس": عناية الدولة بكسوة الكعبة يجسّد عنايتها بالحرمين وقاصديهما
قال: الجائحة العالمية أظهرت مدى حرص القيادة على سلامة ضيوف الرحمن

‬ أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ما تجده كسوة الكعبة المشرفة من عناية ورعاية، يجسّد العناية والرعاية التي تقدّمها المملكة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال: تشهد الكعبة المشرفة والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عناية خاصة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى العصر السعودي الزاهر الذي شَهِد فيه الحرمان الشريفان نقلة خدَمية وإدارية نوعية؛ مؤكدًا أن الجائحة العالمية أظهرت مدى حرص القيادة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وفودهم لأداء النسك والعبادات.

وختم حديثه بدعاء الله -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم، ويزيل هذا البلاء عن العالم أجمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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