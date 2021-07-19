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الرئيس الأمريكي يستضيف العاهل الأردني بالبيت الأبيض اليوم

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الرئيس الأمريكي يستضيف العاهل الأردني بالبيت الأبيض اليوم الرئيس الأمريكي يستضيف العاهل الأردني بالبيت الأبيض اليوم

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يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبدالله، اليوم الاثنين، وذلك في أول لقاء من بين 3 اجتماعات مباشرة للرئيس الأمريكي مع زعماء من الشرق الأوسط.

وسيكون الاجتماع أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي منذ وصول بايدن للسلطة في يناير.

وسيحضر الملك عبد الله أيضا إفطار عمل مع نائبة الرئيس كاملا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

والملك عبد الله هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو.

ويعمل مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على ترتيب اجتماع قريب بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وقال مسؤول كبير بإدارة بايدن إن من المتوقع أن تشمل المحادثات بين الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ضوء وصول بينيت للسلطة مؤخرا محل بنيامين نتنياهو.

المصرى اليوم

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