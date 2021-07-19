كوستاريكا تضبط 4.3 طن كوكايين كولومبي في ثاني أكبر عملية بتاريخها على الإطلاق

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ذكرت السلطات في كوستاريكا يوم الأحد أن الشرطة ضبطت 4.3 طن كوكايين كولومبي المنشأ في ثاني أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلد الواقع بأمريكا الوسطى والأكبر على الإطلاق هذا العام.

وأثارت العمليات الكبيرة لضبط المخدرات في السنوات الأخيرة مخاوف من احتمال أن تكون كورستاريكا قد أصبحت نقطة عبور مهمة للمخدرات الكولومبية المتجهة إلى أوروبا وهو ما أثار قلق المسؤولين في واحدة من أهدأ البلدان بأمريكا الوسطى.

وذكرت وزارة الأمن في كوستاريكا أن شحنة الكوكايين نقلت في حاوية كانت معبأة بقرميد أرضيات على متن سفينة تجارية وصلت إلى ميناء موين قادمة من ميناء توربو الكولومبي.

وقال مايكل سوتو وزير الأمن في بيان "نقترب كثيرا من تسجيل مصادرة 40 طن ماريجوانا وكوكايين في البلاد (حتى الآن خلال 2021). نتمنى أن نجتاز أرقام العام الماضي".

وضبطت السلطات في كوستاريكا زهاء 57 طن كوكايين العام الماضي بزيادة 56 بالمئة عن 2019 وفقا لبيانات وزارة الأمن.

وضبطت السلطات هناك 14.5 طن ماريجوانا العام الماضي.