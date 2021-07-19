أخبار عاجلة

صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير -
يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن -
خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق -
الرئيس الأفغاني محملاً أمريكا مسؤولية تدهور الأمن: 6 أشهر ونهزم "طالبان" -
"سعود الطبية" تنهي معاناة 3 مرضى عبر عمليات عيون ناجحة دون أية مضاعفات -
فيديو صادم.. سقوط رضيع من الطابق الثاني وإنقاذ مفاجئ بانتظاره -
"أمين مكة" يوجه بالتفتيش على المقاولين وشركات الخدمات ومعالجة أوجه القصور -
"الغنوشي" يغادر المستشفى بعد ساعات من دخولها.. وتكتم على حالته الصحية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

محكمة يابانية تقضي بسجن أمريكيين بتهمة مساعدة كارلوس غصن على الفرار

Print
محكمة يابانية تقضي بسجن أمريكيين بتهمة مساعدة كارلوس غصن على الفرار محكمة يابانية تقضي بسجن أمريكيين بتهمة مساعدة كارلوس غصن على الفرار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة في طوكيو بمعاقبة العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور بالسجن عامين ومعاقبة ابنه بيتر بالسجن عام وثمانية أشهر بتهمة مساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، على الفرار من اليابان حيث كان يواجه اتهامات بمخالفات مالية.

كان تايلور وابنه قد اعترفا بالذنب واعتذرا للمحكمة الشهر الماضي وقالا إنهما يأسفان على دورهما في تهريب غصن من اليابان مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي.

ولا يزال غصن هاربا في لبنان مسقط رأسه، ولا ترتبط اللبنانية باتفاق تسليم مطلوبين مع اليابان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة