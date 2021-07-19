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سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة مهمة لشيكابالا بعد الفيديو المسيء

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سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة مهمة لشيكابالا بعد الفيديو المسيء سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة مهمة لشيكابالا بعد الفيديو المسيء

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المقارنة بين الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا غير عادلة.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي لعب المباراة النهائية بداية من دور الثمانية ثم صن داونز والفوز على الترجي بعد ذلك، ثم الفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية».

وأكمل: «كايزر تشيفز استطاع أن يفوز على فرق كبيرة مثل الرجاء وسيمبا وصعد من مجموعة صعبة للغاية، ولا يمكن التقليل منه وكنا نريد عدم الوقوع في الأخطاء التي حدثت أمام الوداد».

وأردف:«بطولة الدوري لها منحنيات آخرى ولا يمكن الاستهانة بها ولكن بطولة أفريقيا صعبة للغاية ولا تقارن ببطولة الدوري لأنها تحسم على المدى البعيد وبعد لعب ماراثون كبير».

وتابع: «نحن دائما ندعم المنتخبات المصرية جميعا وسنتأثر بالطبع في الدوري بسبب غياب 6 عناصر من الفريق ولكن سنتعامل جيدا مع الأمر».

واختتم: «نحترم شيكابالا لاعب ولا نرضى بما حدث من بعض عدد من الجماهير بعد اللقاء، والجميع خارج الملعب يحترم بعضه ونتمنى الصالح العام للجميع».

المصرى اليوم

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