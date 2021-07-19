في يوم عرفة.. «جبل الدعاء» الذي وقف عليه رسول الله يتأهب لاستقبال الحجاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في يوم عرفة، بدا جبل الرحمة وساحاته بدا متأهبًا لضيوف الرحمن الذين يحرصون على زيارته خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله (ص).

ويُعدُّ جبل الرحمة، أو جبل الدعاء، بمشعر عرفات أشهر مكان بعد مسجد نمرة؛ ويحرص بعض الحجاج على زيارته يوم عرفة، والتقاط الصور التذكارية به؛ إذ يتطلع الحجاج إلى الوقوف على «جبل الرحمة» بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج، وفقا لصحيفة «سبق» السعودية.

وتستعد الجهات المعنية لتنظيم عملية الصعود للجبل وفق البرتوكولات الاحترازية، بما يحقق سلامة ضيوف الرحمن.

ويتكون جبل الرحمة من أكمة صغيرة مستوية السطح، وواسعة المساحة، مشكَّلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم. ويقع في الناحية الشرقية من جبل عرفة بطول يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا. ويوجد على قمة الجبل شاخص، يبلغ ارتفاعه 7 أمتار. ويطلق على هذا الجبل الكثير من الأسماء، كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.