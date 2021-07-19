حجاج بيت الله يتوافدون إلى جبل عرفة لتأدية الركن الأعظم (بث مباشر)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفة، الاثنين، لتأدية ركن الحج الأعظم.

وتتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفة، في اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي وصفه النبي (ص) بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون منذ طلوع الشمس حتى غروبها.

ومن السنّة أن ينزل الحاج بنمرة- إن تيسر له ذلك- وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة، وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي توضح ذلك، وعرفة كلها موقف.

وفي هذا اليوم العظيم ينشغل الحاج بالتلبية والذكر ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، ويتجه إلى الله خاشعا متضرعا ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده ولإخوانه المسلمين جميعا.

وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة، ليصلّوا بها المغرب والعشاء جمعاً وقصرا بأذان واحد وإقامتين من فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.