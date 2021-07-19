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إصابة عشرات الأمريكيين بعد تسرب مواد كيميائية في حديقة مائية بولاية تكساس

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إصابة عشرات الأمريكيين بعد تسرب مواد كيميائية في حديقة مائية بولاية تكساس إصابة عشرات الأمريكيين بعد تسرب مواد كيميائية في حديقة مائية بولاية تكساس

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تسبب تسرب مواد كيميائية في حديقة مائية بمنطقة هيوستن بولاية تكساس، في إصابة العشرات ونقلهم إلى المستشفى بعد ظهور أعراض مثيرة للقلق بين عدد من الأطفال.

وأفاد مكتب الإطفاء في مقاطعة هيوستن الأمريكية، في تغريدة نشرت على موقع «تويتر»، بأنه تم نقل 29 شخصًا إلى المستشفيات المحلية في أعقاب الحادث الذي وقع في «سيكس فلاجز هوريكان هاربور سبلاشتاون»، وأن 39 شخصا رفضوا نقلهم إلى المستشفى بعد خضوعهم لإجراءات التطهير.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المواد الكيماوية المستخدمة تشمل محلول هيبوكلوريت وحمض الكبريتيك بنسبة 35%.

وقالت المتحدثة باسم الحديقة، روزي شيبرد، في بيان، إن سلامة ضيوفنا وأعضاء فريقنا هي دائمًا أولويتنا القصوى وتم تطهير الحديقة على الفور بينما نحاول تحديد السبب، بدافع الحذر الشديد، تم إغلاق الحديقة لهذا اليوم.»وتحقق السلطات في سبب الحادث، الذي قالوا أنه حدث في أحد المعالم السياحية في الحديقة.

وأوضحت «لينا هيدالجو» قاضية مقاطعة هاريس، في مؤتمر صحفي: «بدأ أحد الأيام وكأنه يوم عائلي ممتع تحول إلى كابوس للعديد من العائلات، فقد كان الأطفال يخرجون من المسبح وهم يعانون من مشاكل في التنفس».

وأضافت: «لقد أصدرنا أمر إغلاق للتحقيق والتأكد من استيفاء المنتزه لجميع المتطلبات قبل إعادة فتحه مرة أخرى».

المصرى اليوم

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