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كشف المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية عن ظهور المتحور دلتا في البلاد.

وقال داهي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد بعد اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات بعد تسجيل إصابات من السلالة الهندية من فيروس «كورونا» المستجد، والتي تعرف اصطلاحا في الأوساط الطبية باسم «دلتا»، ما دفع السلطات إلى فرض قيود جديدة للحد من تفشي الجائحة، فيما ألغى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني زيارة كانت مرتقبة إلى مدينة أطار، شمالي البلاد.

وأقرت الحكومة الموريتانية في ختام الاجتماع ثلاثة إجراءات أولها تقديم وقت سريان حظر التجول والزامية ارتداء الكمامات خارج المنازل وفي الساحات العمومية وفي الشارع وإطلاق برنامج توعوي سيتم إصدار تعميم بشأنه إلى كافة المحافظين، وتعزيز قدرات استقبال المرضى بفتح مستشفى جديد سيتم الإعلان عنه قريبا، وتعزيز عمليات التطعيم وإلغاء صلاة العيد وحظر كافة التجمعات.