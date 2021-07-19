«زي النهارده».. القبض على الرئيس الصربى رادوفان كاراديتش 19 يوليو 2008

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جميعنا يعرفه كواحد من أشهر مجرمى الحرب وواحد من سفاحى القرن العشرين وربما تكون هناك صلة نفسية بين كونه طبيبا نفسيا بالأساس وبين ماارتكبه من مذابح بحق آلاف الأبرياء في البوسنة وربما اختلافه الوحيد عن سائر السفاحين أنه كان يكتب الشعرإنه رادوفان كاراديتش الذي ظل طليقا لأكثر من 12 عاما منذ صار مطلوبا بدءا من عام 1995 وتم تجريمه دوليا إلى أن تم القبض عليه«زي النهارده»فى19 يوليو 2008 ليواجه 11 تهمة بينها تهم إبادة وجرائم حرب هو وقائده العسكرى راتكوملاديتش، وارتكابه مجزرة سربرينيتشا والتى راح ضحيتها 8000 بوسنى مسلم في 1995فضلا عن أعمال التصفية الجسدية وعمليات الترحيل وأفعال لا إنسانية ضد مسلمى البوسنة والهرسك ونقلهم إلى مراكز اعتقال وقامت القوات الخاضعة لقيادته بقتل أشخاص من غير الصرب في تلك المعسكرات وتعذيبهم والاعتداءعليهم جنسياً. وقد تم اعتقاله على أيدى قوات صربية تلقت معلومات من جهازاستخبارات أجنبى وكانت أمريكا قد رصدت مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكى لمن يدلى بمعلومات تساعد على القبض عليه هو ومعاونه راتكو ملاديتش وقد ألقى القبض عليه في صربيا وهو على متن حافلة في العاصمة الصربية حيث كان يحمل أوراقا وبطاقة هوية مزيفة، وقد تبين أنه كان يعمل في عيادة خاصة متخفياً تحت شعر أبيض ولحية بيضاء كثيفة وطويلة ويعيش حياة شبه طبيعية ويعمل في مجال الطب البديل ويتنقل تحت اسم دراجان بابيتش ملاديتش ويذكر أن فكرة الفيلم الأمريكى «حفلة الصيد» كانت مأخوذة عن قصة هروبه. وكانت زوجة رادوفان كاراديتش ليليانا كاراديتش قد وجهت نداء له تناشده فيه تسليم نفسه لمحكمة جرائم الحرب وحثته زوجته ليليانا، في نداء بثه تليفزيون صرب البوسنة، على فعل ذلك من أجل أسرته وقالت في النداء أيضا:«يتعين على الاختيار بين ولائى لك وبين ولائى لأطفالنا وأحفادنا، وقد اخترت، إنه لمن الصعب والمؤلم أن أطلب منك ذلك، لكنى أتوسل إليك أن تسلم نفسك ستكون هذه تضحية منك من أجلنا، ومن أجل عائلتنا ومن أجلنا جميعا»بقى القول إن رادوفان كاراديتش كاراديتش مولود فى19يونيو 1945فى بيتنجيكا بالجبل الأسود في يوغوسلافيا السابقةانتقل إلى سراييفو في 1960 لمتابعة دراسته للطب النفسى في كلية الطب جامعة سراييفو وخلال1974 و1975أمضى سنة متابعة التدريب الطبى في جامعة كولومبيا في نيويورك ثم عاد ليوغوسلافيا وعمل بإحدى مستشفياتها في 1989 ثم بدأت مسيرته السياسية منذ شارك في تأسيس الحزب الديمقراطى الصربى.