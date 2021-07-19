«زي النهارده».. العثور على حجر رشيد 19 يوليو 1799

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على أثر تكليف ثالث قادة الحملة الفرنسية على مصرجاك مينوالضابط والمهندس الفرنسى فرانسوا بوشار بإجراء أعمال ترميم وإصلاح بقلعة جوليان (قايتباى حاليا) التى أنشأها السلطان الأشرف قايتباى سنة ١٤٧٩بمدينة رشيد في محافظة البحيرة وأثناء قيام«بوشار» بهذه المهمة عثر على هذا الحجر البازلتى (حجر رشيد) «زى النهارده» في ١٩يوليو ١٧٩٩ تحت أنقاض القلعة ،وكان يبلغ ارتفاعه مترا وعرضه 73 سنتيمتراً وسمكه 27 سنتيمتراً فلما رآه بوشار أدرك ما لهذا الحجر من أهمية وقد قدم حجر رشيد للعالم مفاتيح الحضارة الفرعونية ويعود تاريخه إلى عام 196 ق.م،ومسجل عليه محضر تنصيب الكهنة الملك بطلميوس الخامس، وسجل كهنة منف هذه المناسبة على حجر بازلتى أسود بثلاث لغات الهيروغليفية والديموطيقية (المتداولة) والإغريقية.

وكانت هناك محاولات أولى لفك رموز الحجر منها محاولة السويدى توماس أكربال والبريطانى توماس ينج إلى أن توصل الفرنسى شامبليون لفك رموزه في 1822 بمضاهاة حروف اللغة المصرية القديمة ببعضها البعض، وكان الحجر قد نقل إلى لندن بمقتضى معاهدة 1801 بين الإنجليز والفرنسيين، وهو الآن في المتحف البريطانى بلندن، وقد سمى الحجر بهذا الاسم نسبة لمدينة رشيد في محافظة البحيرة، التي اكتشف فيها الحجر، ويتضمن نصه مرسوما ملكيا صدر في مدينة منف عام 196 ق.م أصدره الكهنة في مناسبة تنصيب بطلميوس الخامس،ومما جاء في النص الموجود على الحجر: «فى اليوم الرابع عشرمن شهركسانديكوس الموافق يوم 18من شهر أمشيرالمصرى اجتمع كبار الكهنة والمنبئين والمسموح لهم بدخول الهيكل المقدس لخدمة الآلهة وكهنة المعابدالآخرين الآتين من جميع أنحاء البلد الذين أتواإلى منف لمقابلة الملك بمناسبةعيد تتويجه وقد اجتمعوا في هذا اليوم في معبدمنف، وشهدوا أن الملك بطلميوس محبوب بتاح الإله أبيفانيس أوخاريستوس ابن الملك بطلميوس والملكة أرسينوى الإلهةفيلوباتوريس أنه محسن للمعبدوللعاملين فيه ولجميع الشعب،وأنه إله ابن إله(مثل حورس ابن إيزيس وأوزوريس المنتقم لأبيه) قدّم الكثير من أجل رخاء مصر، وقام بإلغاء الضرائب، وخفـّض أخرى حتى يتمكن الشعب من العيش في رفاهية أثناء حكمه وألغى الديون المستحقةللقصروهى كثيرة«بقى أن نقول إن كل المحاولات المصريةلاستعادةالحجرلم تكلل بالنجاح»