ظهير «مانشستر يونايتد» على رادار «إنتر ميلان»

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دخل البرازيلى أليكس تيليس، ظهير أيسر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، دائرة اهتمامات نادى إنتر ميلان الإيطالى، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة «سكاى سبورت إيطاليا» أن أليكس تيليس، ظهير مانشستر يونايتد، من الخيارات المتاحة أمام إنتر ميلان، لتعويض رحيل المغربى أشرف حكيمى إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن أليكس تيليس سبق له ارتداء قميص إنتر ميلان فى موسم 2015-2016 على سبيل الإعارة، موضحة أن النادى الإيطالى أجرى أول اتصال مع مانشستر يونايتد بشأن تيليس، فى الساعات الماضية، وسيعلن «الشياطين الحمر» موقفه من الصفقة فى الأيام المقبلة.

يذكر أن تيليس فشل فى حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد منذ الانضمام من بورتو فى الصيف الماضى، حيث يتفوق عليه الظهير الإنجليزى لوك شاو، الذى قدم أداءً مميزًا مع الأسود الثلاثة فى يورو 2020.