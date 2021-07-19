برشلونة يبلغ «بيانيتش» و«إومتيتى» و«برايثوايت» بالبحث عن «ناد»ٍ

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أبلغ نادى برشلونة الإسبانى الثلاثى ميراليم بيانيتش ومارتن برايثوايت وصامويل أومتيتى، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بضرورة البحث عن ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية..

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن الإدارة الرياضية لنادى برشلونة، تحدثت مع الثلاثى ميراليم بيانيتش ومارتن برايثوايت وصامويل أومتيتى، وأبلغتهم بضرورة البحث عن أندية للانتقال إلى صفوفها خلال الميركاتو الصيفى الجارى، مضيفة أن مسؤولى برشلونة منحوا بيانيتش وأومتيتى حرية الخروج المجانى فى الصيف، ولكن رفض الثنائى هذا الخيار من جانب البلوجرانا.

وأوضحت أن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للنادى الكاتالونى، أبلغ إدارة النادى بعدم الحاجة لجهود الثلاثى السالف ذكرهم فى الموسم المقبل، وبناءً عليه، قررت إدارة البارسا اتخاذ قرار الاستغناء عن خدماتهم الفنية فى إطار خطة هيكلة صفوف الفريق الأول من أجل تخفيض كتلة الرواتب.

وفى ذات السياق، كشفت الصحيفة عن أسباب فشل انتقال الحارس الإيطالى جيانلويجى دوناروما، إلى صفوف برشلونة، قبل انضمامه إلى نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث أكدت أن الحارس الإيطالى كان على طاولة برشلونة، وأراد النادى ضمه، لكن لم يتمكن من ذلك بسبب مطالب وكيله مينو رايولا.

وأكدت أن رايولا طلب راتبًا للاعب 12 مليون يورو صافيا من الضرائب، مما جعل البارسا ينسحب وتفشل الصفقة، خاصة أن النادى يسعى لتخفيض الرواتب فى الفريق.

وأشارت إلى أن رايولا كسب ثقة برشلونة ووافق على تخفيض الراتب، على أن يحصل عليه فى العام الثانى، لكن النادى الكتالونى رفض أيضًا، خاصة أن هناك عمولة لـ«مينو»، وكذلك مكافآت متعلقة بالأداء والأرقام.

ومن ناحية أخرى، أكد الهولندى ممفيس ديباى، المنتقل حديثًا لصفوف برشلونة، أنه واجه العديد من الصعوبة خلال مسيرته الكروية، حيث قال فى تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: «الله يكتب لنا النهاية السعيدة ويحقق لنا الأحلام، رغم المسيرة الصعبة التى تواجه الجميع فى حياته، لكن هناك جوانب مشرقة وأخرى مظلمة، ولكن انتقالى إلى برشلونة حلم وتحقق، فإن مثل هذه الأشياء تستحق العناء».

وعن منتخب هولندا: «فخور جدًا بتمثيل بلدى، عندما تكون طفلًا وتشاهد مباريات كرة القدم، ترى بعض اللاعبين يلعبون، ترى أنهم يلعبون لبلدك وهذا ما تريده، سألونى أحيانًا عن النادى الذى أرغب فى اللعب معه، وقلت لهم إننى أريد اللعب للمنتخب بدلًا من نادٍ، والتواجد فى كأس أمم أوروبا يجعلنى فخورًا لأن كل العالم يتابعك».

وأضاف: «فى منافسات الأندية، يتنافس الجميع من أجل الألقاب، ولكن مع المنتخب هناك توحد من قبل الجماهير حول هولندا، وهو الأمر المهم فى تلك الرياضة الشعبية الكبيرة».