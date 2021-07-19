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خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة «عشمني» ( )

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خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة «عشمني» ( فيديو ) خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة «عشمني» ( )

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طرح الفنان خالد سليم، أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم «عشمني»، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، هندسة صوت وميكس هانى محروس.

كانت أخر أعمال الفنان خالد سليم الغنائية أغنية بعنوان «اللى فات مات»، والتي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وتم تصوير الكليب في لبنان.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، في الدراما التليفزيونية، مسلسل «جمال الحريم» والذى عرض على قنوات DMC.

المصرى اليوم

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