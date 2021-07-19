بسبب خلافات سابقة.. مقتل شاب على يد آخر في شبين الكوم

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لقى شاب حتفه علي يد آخر طعنا بمطواة، إثر مشاجرة بينهما في مدينة شبين الكوم، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى استدعاء الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بمقتل شاب علي يد آخر في مدينة شبين الكوم، على خلفية مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكدت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين لوحود خلافات سابقة بينهما، وان المتهم استل مطواة من بين ملابسه وانهال بـ3طعنات على المجنى عليه، ولم يتركه إلا جثة هامدة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.