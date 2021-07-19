متهم باغتصاب خطيبة شقيقه يعترف: مارست معها الرذيلة لكشف سوء سلوكها

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كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما ذكرته ربة منزل في مقطع فيديو عن تعرضها للخطف والاغتصاب داخل منزل شخصين، وتمكن ضباط المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما وتبين أنهما شقيقين.

كانت الأجهزة بوزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تذكر فيه إحدى السيدات من تعرضها للخطف الاغتصاب، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقر أحدهما أنه اصطحب تلك السيدة بمحض إرادتها إلى منزله.

وقال المتهم الأول إن شقيقه (المتهم الثاني) طلب الزواج من تلك السيدة صاحبة الشكوى رغم تأكيد العديد سوء سلوكها بعد انفصالها عن زوجها، مؤكدا أنه خطط لكشف حقيقتها أمام شقيقه، مضيفا: «طلبت منها الحضور إلى منزلي فجاءت بإرادتها وتعاطينا المواد المخدرة، فدخل شقيقي علينا أثناء ممارسة الرذيلة».

وبمواجهة المتهم الثاني، أكد صحتها، مضيفا أنه كان يرغب في الزواج منها، ورفض بعدما تبين سوء سلوكها، فنشرت فيديو تدعي فيها تعرضها للاغتصاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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