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كشف محمد شريف، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن شروطه للاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع ناديه خلال الفترة الماضية سواء في الدوري المحلي أو تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا وفوزه بلقب هداف البطولة السمراء موسم 2020 -2021.

وقال شريف، في تصريحات متلفزة: «لن أرحل للاحتراف الأوروبي إلا بموافقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لا أمانع في خوض التجربة الخارجية، ولكن لن أنتقل إلا لدوري كبير وفريق قوي، يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «أفكر حاليا في النادي الأهلي، وليس الاحتراف الخليجي أو الأوروبي، لا فكرة لدي عن عرض جالاتا سراي التركي، الذي تناولته وسائل الإعلام في الفترة الماضية من أجل ضمي».