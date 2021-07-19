حسين الشحات: «اللي مش هيستحمل ضغط الجمهور ما يلعبش في الأهلي»

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قال حسين الشحات لاعب الأهلي، إن تتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء نتيجة مجهود كبير بذله لاعبو الفريق على مدار الموسم.

وأضاف الشحات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مباراة كايزر تشيفز لم تكن سهلة على الإطلاق، والطرد الذي حصل عليه لاعب المنافس كان في صالح الأحمر، خاصة وأنه كان في وقت مبكر بالمباراة.

وتابع: "الأهلي حاول استغلال السرعات وهو ما تحقق بالفعل في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل الفريق 3 أهداف"، مضيفًا أنه يلعب للأهلي، وهو ما يزيد من المسؤولية عليه، خاصة أن جمهور النادي لا يقبل الظهور بشكل خافت، وهو ما وضعه تحت ضغط طوال الفترة الماضية.

وأوضح: «اللي مش عايز ضغط أو مش قادر يستحمل مش هيلعب في الأهلي، وإحنا اتعودنا على كده خلاص، والجهاز الفني للأهلي ساعدني وحفزني بثقته في إمكانياتي».