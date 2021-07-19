ستحفزني للاستمرار مع الفريق.. موسيماني: أحتاج 3 صفقات جديدة في الأهلي

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قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه يحتاج 3 صفقات جديدة قوية مع الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف موسيماني، خلال تصريحات تليفزيونية: «الصفقات الجديدة هي من ستحفزني للاستمرار مع الأهلي وتحقيق المزيد من النجاحات والألقاب».

وأكمل: «أشعر أن كبار الأهلي مثل وليد والشناوي ومعلول والسولية مدربون آخرون داخل الفريق، ولهم تأثير كبير جدا على جميع اللاعبين».

وأنهى: «سعد سمير أحد أهم كباتن الفريق ولا يعترض أبدا على عدم المشاركة، بل كان أول من حمل كأس دوري الأبطال بعد الفوز بالبطولة، كما ناقشنا الخطة سويا قبل المباراة».