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ستحفزني للاستمرار مع الفريق.. موسيماني: أحتاج 3 صفقات جديدة في الأهلي

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ستحفزني للاستمرار مع الفريق.. موسيماني: أحتاج 3 صفقات جديدة في الأهلي ستحفزني للاستمرار مع الفريق.. موسيماني: أحتاج 3 صفقات جديدة في الأهلي

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قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه يحتاج 3 صفقات جديدة قوية مع الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف موسيماني، خلال تصريحات تليفزيونية: «الصفقات الجديدة هي من ستحفزني للاستمرار مع الأهلي وتحقيق المزيد من النجاحات والألقاب».

وأكمل: «أشعر أن كبار الأهلي مثل وليد والشناوي ومعلول والسولية مدربون آخرون داخل الفريق، ولهم تأثير كبير جدا على جميع اللاعبين».

وأنهى: «سعد سمير أحد أهم كباتن الفريق ولا يعترض أبدا على عدم المشاركة، بل كان أول من حمل كأس دوري الأبطال بعد الفوز بالبطولة، كما ناقشنا الخطة سويا قبل المباراة».

المصرى اليوم

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