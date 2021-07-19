آدم الشرقاوي يوجه رسالة مؤثرة لوالده: سأقضي بقية حياتي أحاول جعلك فخوراً

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وجه الفنان الشاب آدم الشرقاوي، رسالة مؤثرة لوالده والذي وافته المنيه قبل نحو أسبوعين.

ونشر الشرقاوي صورة لوالده الراحل عبر «انستجرام» قائلا: «2 يوليو 2021 توفي والدي، هناك الكثير من الأشياء التي أتمنى أن أقولها لك وأشياء كثيرة أردت أن تراها».

وأضاف: «لا يزال جزء مني يعتقد في أي لحظة أنك ستمشي عبر الباب مبتسمًا لتعلمني أن كل شيء سيكون على ما يرام.. استغرق الأمر بعض الوقت للتعامل مع الحزن، لكنني أعلم أنك تريد منا الاستمرار.. سأقضي بقية حياتي أحاول جعلك فخوراً ورفع اسم عائلتنا على شرفك.. ارقد بسلام بابا.. أنا أحبك».

كانت أحدث أعمال الفنان ادم الشرقاوي مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة الفنانة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب ومايان السيد وتأليف وإخراج تامر محسن، وعرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.

وآدم الشرقاوي مولود لأبوين مصريين عام 1994، حيث ولد في مصر بمدينة منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ، ولديه أخ واحد.

غادر الشرقاوي مصر مع أسرته وهو في الرابعة من عمره، وتوجه مع أسرته إلى مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، زار مصر فيما بعد مرة واحدة فقط، ولكنه لم يستطع رؤية البلد جيدًا، لأنه مكث طوال فترة إقامته في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

بداية آدم الشرقاوي مع التمثيل كانت من خلال الجامعة، حيث كان يشارك الفرق المسرحية، وشارك في مسرحية روميو وجولييت، وكان يلعب دور روميو، ثم ترك منزل العائلة سعيًا وراء التمثيل في مدينة أخرى.

بعد انتقاله للإقامة في ولاية أخرى بصحبة صديقه المقرب، قضى فترة طويلة وصلت إلى عامين دون أن يحدث خطوة جدية في السعي وراء هدفه حيث كان يقضي مزيدًا من الوقت في اللهو مع أصدقائه، وبعد مرور هذه الفترة بدأ في التركيز على هدفه، ولكن الأمر لم يكن سهلًا فهو واحد من ضمن مليون فرد يرغبون في دخول عالم التمثيل، حتى بدأ في الحصول على بعض الأدوار من خلال حضور اختبارات التصوير. وفقًا لتصريحات له

أما عن تجسيده لدور «بيج زي» في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق، فكان من خلال حضور اختبارات التصوير، وكان من المفترض أن يقوم بدور آخر ولكن الفنانة منى زكي والمخرج تامر محسن قررا مساعدته في تحسين اللغة العربية التي لم تكن جيدة لديه حتى يجسد شخصية «زياد» الشهيرة بـ «بيج زي».