أخبار عاجلة

«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد -
أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل -
رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو -
ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية -
الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بسبب كورونا.. موريتانيا تمنع التجمعات وتمدد حظر التجول

Print
بسبب كورونا.. موريتانيا تمنع التجمعات وتمدد حظر التجول بسبب كورونا.. موريتانيا تمنع التجمعات وتمدد حظر التجول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت الموريتانية زيادة ساعات حظر التجوال المعمول به في البلاد منذ أكثر من عام لمنع تفشي ، والتصدي للموجة الجديدة من الفيروس.

وحسب بيان للجنة الوزارية لمتابعة جائحة كورونا صدر مساء الأحد، سيبدأ حظر التجوال من العاشرة ليلاً بدلا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.

وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء أنه تقرر كذلك «منع التجمعات في الأماكن العامة وفرض ارتداء الكمامات، كما ألغيت زيارة كان الرئيس يعتزم القيام بها نهاية الشهر الحالية لمحافظة في شمال البلاد».

وأشارت اللجنة الوزارية إلى توصية هيئة العلماء المتعلقة بإقامة صلاة عيد الأضحى في البيوت منعاً لتفشي السلالة المتحورة «دلتا» وسط تسجيل ارتفاع في الإصابات والوفيات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة