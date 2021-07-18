رئيس جامعة الزقازيق يقدم الهدايا للأطفال مرضى «التمثيل الغذائي» بمناسبة عيد الأضحى

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قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالاحتفال مع أسر الأطفال مرضى التمثيل الغذائي، وتقديم الهدايا الرمزية والمعايدة عليهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والسماع لأرائهم واحتياجتهم وتلبية طلباتهم، وذلك في ظل اهتمام الدولة بتقديم كافة الخدمات الطبية والتثقيفية المتميزة للأطفال المصابون بأمراض التمثيل الغذائي.

جاء ذالك ضمن فاعليات اليوم التثقيفي الترفيهي الأول للأم والطفل، المنعقد بمخبز مستشفى الأطفال الجامعى للتغذية العلاجية الخاصة، والذي يعقد لتقديم التوعية بضرورة الإلتزام بالحمية الغذائية والترفيه لمرضى أمراض التمثيل الغذائي، والاحتفال معهم بقدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة الجامعة لتثقيف الأمهات عن طريق اللقاءات الترفيهيهطة التي تدخل البهجة للأم والطفل .

حيث قام أسر الأطفال المرضى بتقديم وافراً من التحية والشكر، لمجهودات الجامعة لتوفير جميع أنواع المخبوزات الغذائية الخاصة بهم، حيث أن هذه الخدمة المميزة أزالت عنهم عبء السفر ومشقته للحصول على الأكل الخاص بهم .

جدير بالذكر أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى حميات غذائية خاصة خالية من البروتين، كما أنهم محرومون من عدد كبير من الأطعمة ويوفر لهم المخبز جميع البدائل للأطعمة الممنوعة، مثل بديل اللحوم والفراخ والسمك والبيض والمخبوزات والألبان العلاجية الخاصة.

وقام رئيس الجامعة بتوجيه الشكر للدكتورة وسام مختار، مدير مستشفى الأطفال وكافة الأطقم الطبية والعاملين المسؤولين عن مخبز مستشفى الأطفال، وجميع الكادر الطبي والتمريض والعاملين بقطاع المستشفيات الجامعية، لجهودهم المخلصة ولأدائهم المتميز في تأدية رسالتهم السامية ،وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم بتفانى وإخلاص .