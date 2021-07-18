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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن عودة العمل باستقبال مستشفى سوهاج العام أمام جميع المرضى، بعد انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وأوضح الدكتور عمرو العرشى وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، أن مستشفي سوهاج العام واحدة من أهم مستشفيات سوهاج، وتخدم عددًا كبيرًا من المرضي بالمحافظة، مؤكدًا الانتهاء من أعمال التعقيم والأطمئنان على جاهزية المستشفي لاستقبال المرضى، وتوافر جميع أدوية الطوارئ الأساسية، وانتظام الأطقم الطبية.

وأشار العرشى إلى أن مستشفى سوهاج العام على وشك افتتاح قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى بعد تجديده، وزيادة القدرة الاستيعابية للقسم إلى 54 سريرًا، وغرفة عمليات خاص به، وغرفتين إقامة داخلي.