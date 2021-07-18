غرق باخرة نفطية قرب سواحل عدن اليمنية

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غرقت باخرة نفط قبالة سواحل مدينة عدن، جنوبي اليمن، متسببة بتلوث في شواطئها.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة «سبوتنيك» إن الباخرة «ديا» المحملة بكمية كبيرة من الوقود غرقت في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن نتيجة عدم صلاحيتها الفنية وتهالك بدنها.

وأضاف أن الوقود الذي كانت تحمله الباخرة الراسية منذ مدة طويلة في منطقة غرقها أدى إلى تلوث شواطئ مديرية البريقة غرب عدن، وظهور بقع نفطية قبالة سواحل أخرى في مدينة عدن.

وأشار المصدر إلى وجود مخاوف من تسبب الباخرة الغارقة التابعة لشركة «عبر البحار» في إيقاف حركة السفن إلى أرصفة موانئ عدن، مؤكدا استنفار السلطات الملاحية لانتشال الباخرة.