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المصري يفوز على الإسماعيلي بهدف وديًا

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المصري يفوز على الإسماعيلي بهدف وديًا المصري يفوز على الإسماعيلي بهدف وديًا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

هدف اللقاء الوحيد سجله مهاجم المصري الشاب زياد فرج، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

شهدت المباراة تلقي شكري نجيب مهاجم الدراويش، لبطاقة حمراء بجانب تألق الحارس محمد مجدي الذي تصدي لضربة جزاء.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها 2 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري، بينما يستعد المصري لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها 7 أغسطس المقبل، في الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

المصرى اليوم

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