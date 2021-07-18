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"الجاسر" رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لـ5 سنوات

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"الجاسر" رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لـ5 سنوات "الجاسر" رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لـ5 سنوات

وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية ، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.

أعلن ذلك رئيس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان سردار عمر زاقوف، بناءً على ما أفادت به الأمانة العامة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأعرب المجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل الذي يُقدَّم للبنك منذ إنشائه.

وعبّر المجلس عن تقديره، للدكتور بندر بن محمد حجار على خدماته المتميزة التي قدمها للبنك منذ انتخابه، وللمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وعلى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح باهر، رفع مكانتها بين البنوك والأسواق الدولية.

وأوصت لجنة إجراءات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة سردار عمر زاقوف، ومشاركة المحافظين الأعضاء في اللجنة، بالموافقة على مشروع قرار انتخاب الدكتور الجاسر رئيساً جديداً للبنك خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى مشروع قرار آخر يتعلق بتوجيه خطاب شكر وتقدير لمعالي الدكتور حجار، وأوصت اللجنة بعرض مشروع القرارين على أعضاء مجلس محافظي البنك من أجل الموافقة عليهما بالتمرير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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