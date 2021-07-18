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قبل ساعات من يوم عرفة.. شاهد "جبل الدعاء" الذي وقف عليه رسول الله

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قبل ساعات من يوم عرفة.. شاهد "جبل الدعاء" الذي وقف عليه رسول الله قبل ساعات من يوم عرفة.. شاهد "جبل الدعاء" الذي وقف عليه رسول الله
يُعدُّ أشهر مكان بعد مسجد نمرة.. ويحرص بعض الحجاج على زيارته يوم عرفة

قبل ساعات من يوم عرفة.. شاهد

التقطت عدسة "سبق" صورة لجبل الرحمة وساحاته، وقد بدا متأهبًا لضيوف الرحمن الذين يحرصون على زيارته خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ويُعدُّ جبل الرحمة، أو جبل الدعاء، بمشعر عرفات أشهر مكان بعد مسجد نمرة؛ ويحرص بعض الحجاج على زيارته يوم عرفة، والتقاط الصور التذكارية به؛ إذ يتطلع الحجاج إلى الوقوف على "جبل الرحمة" بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي وقف عليه.

وأظهرت الصور التي وثقتها "سبق" مساء اليوم جبل الرحمة وساحاته؛ إذ تستعد الجهات المعنية لتنظيم عملية الصعود للجبل وفق البرتوكولات الاحترازية، بما يحقق سلامة ضيوف الرحمن.

ويتكون جبل الرحمة من أكمة صغيرة مستوية السطح، وواسعة المساحة، مشكَّلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم. ويقع في الناحية الشرقية من جبل عرفات بطول يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا. ويوجد على قمة الجبل شاخص، يبلغ ارتفاعه 7 أمتار. ويطلق على هذا الجبل الكثير من الأسماء، كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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