أخبار عاجلة

«العارف» يواصل تصدره لشباك تذاكر السينما..والإجمالي 2 مليون و 41 ألف جنيه الأحد -
أبرزهم ديبالا.. نجوم يستحقون المزيد من اللعب مع أنديتهم في الموسم المُقبل -
رسميًا..بطلة مصر تعتزل بعد الاخفاق فى أوليمبياد طوكيو -
ويلي وأكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط توسعان شراكتهما لمساعدة المتخصصين الماليين على تطوير حياتهم المهنية -
الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الهلال الأحمر" يستعد بـ 14 مركزًا إسعافيًا لاستقبال الحجاج بمشعر منى

Print
إضافة لـ 52 سيارة وعشر دراجات نارية وعربتي جولف وفرق تطوعية

يتأهب أكثر من ١٣٤ ممارسًا صحيًا من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى في اليوم الثامن لموسم حج ١٤٤٢هـ موزعين على ١٤مركزًا إسعافيًا بمنى ومناطق وجود وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

وقد دعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية إضافة لعشر دراجات نارية وعربتي جولف تعمل في المشاعر وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءًا من اليوم الأحد تزامنًا مع توافد الحجاج على مشعر منى، وتم تكثيف الوجود في جميع الأماكن التي يوجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

وأوضح الغامدي سيتم نشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى وهي حافلة طويق ومتخصصة في نقل تعدد الإصابات مع فرقة العنايات، وحافلة نجد وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل إضافة لعربة هداج وهي للقيادة والتحكم الميداني إضافة لعربة سلمى وهي لدعم الكوارث لا قدر الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021

الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021

"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان"

"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان"

شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس

شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس

"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية

"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية