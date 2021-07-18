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بعد أن رفض عرض النصر.. "قوميز" محترف "الهلال" يعد ناديه السابق بهذه الصفقة

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بعد أن رفض عرض النصر.. "قوميز" محترف "الهلال" يعد ناديه السابق بهذه الصفقة بعد أن رفض عرض النصر.. "قوميز" محترف "الهلال" يعد ناديه السابق بهذه الصفقة
اللاعب اشترط راتباً سنوياً يبلغ 3 ملايين يورو

بعد أن رفض عرض النصر..

وعد محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز، جماهير ناديه السابق غلطة سراي بالتدخل لحسم صفقة اللاعب رشيد غزال لمصلحتهم.

وطالبت جماهير النادي التركي، اللاعب بمحاولة إقناع رشيد غزال باللعب لصفوف غلطة سراي بحكم الصداقة التي تحكمهما.

ويتنافس كل من بشكتاش وغلطة سراي على اللاعب الذي يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو.

وكان النصر قد تقدم بعرض لضم اللاعب نظير مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً لكن اللاعب رفض الانضمام للفريق لرغبته في استكمال مسيرته في أوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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