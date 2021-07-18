★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفداً كنسياً، ضم عدد من القساوسة، والمطارنة بمراكز المحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، ويحميها من كل سوء، متطلعاً إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا

ضم الوفد الدكتور هاني عبدالشهيد، عضو مجلس الشيوخ، الانبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعهاوالانبا اغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والانبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، الانبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والانبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، الانبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والانبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوي للكاثوليك، وعدد من وكلاء المطرانيات، والقيادات الكنسية، بمراكز المحافظة.

أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكداً أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أرض الواقع، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.