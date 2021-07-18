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كاف: محمد شريف هداف دوري الأبطال هذا الموسم .. شاهد أهداف نجم الأهلي

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كاف: محمد شريف هداف دوري الأبطال هذا الموسم .. شاهد فيديو أهداف نجم الأهلي كاف: محمد شريف هداف دوري الأبطال هذا الموسم .. شاهد أهداف نجم الأهلي

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أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» أن الدولي المصري محمد شريف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

ويتم احتساب هداف البطولة من بداية دور المجموعات بالبطولة ولا يتم احتساب الأهداف التي سُجلت في الأدوار التمهيدية.

وتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت على أرض ملعب استاد محمد الخامس بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي لأهداف محمد شريف مع الأهلي خلال البطولة تحت تعليق: «محمد شريف هداف دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 6 أهداف».

هدف في شباك فيتا كلوب بالجولة الثالثة من دور المجموعات في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

هدف في مرمى فيتا كلوب أيضا ولكن بالكونغو في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات والتي انتهت بفوز الأهلي 3-0.

هدف في نادي سيمبا التنزاني في الجولة السادسة بدور المجموعات وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهذا الهدف.

هدف في شباك الترجي التونسي في ذهاب دور النصف نهائي وانتهت أيضا المباراة بفوز الأهلي بهدف محمد شريف.

وعاد محمد شريف وسجل هدفًا في فوز الأهلي على الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

وتوج محمد شريف مهرجان أهدافه بتسجيل هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية والتي انتهت بفوز الأهلي 3-0 وتتويجه بلقبه العاشر.

المصرى اليوم

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