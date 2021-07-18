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محافظ مطروح: توزيع لحوم على المجتمعات الأكثر احتياجًا

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محافظ مطروح: توزيع لحوم على المجتمعات الأكثر احتياجًا محافظ مطروح: توزيع لحوم على المجتمعات الأكثر احتياجًا

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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

وبحسب بيان، الأحد، جرى توزيع 15 رأس عجول على القرى ومراكز المحافظة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع مجالس المدن.

وأوضح فتحي الجمل، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، أنه تم توزيع 3 أطنان لحوم مجمدة على المناطق والتجمعات الاكثر احتياجًا، بالاضافة إلى توزيع 425 ألف جنيه منحة عيد الأضحى المبارك لمصابي الألغام بإجمالي 274 أسرة بواقع 1550 جنيهًا لكل مستفيد.

المصرى اليوم

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