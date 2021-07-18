أخبار عاجلة

الفيصل يكرم طلاب أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في جنیف للابتكارات2021 -
"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان" -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يطلع على آلية توزيع المقررات من المستودعات للمدارس -
"جامعة طيبة" تُصدر قراراً بتحويل كلية المجتمع وفروعها إلى كلية تطبيقية -
التفاضل والتكامل يرسم البهجة على وجوه الطلاب والاهالى تستقبلهم بالورود -
رئيس «حسابات المالية»: حصر إجراءات الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية -
ضبط طالبين بالقاهرة والدقهلية لتصوير ونشر أسئلة الجيولوجيا والتفاضل على صفحات الغش الإلكترونى -
سر ألوان «قوس قزح» على العملة البلاستيكية.. مصدر يكشف وظيفتها المهمة -
الإمارات تبدأ تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 سنة بلقاح سينوفارم -
أستاذة مصريات تطالب بإحياء «عيد الحق والحقيقة» الفرعوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تفعيلاً لمبادرة «مراكب النجاة»..ملصقات توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بالفيوم

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة قد بدأت اليوم تنفيذ حملة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم نهاية عام 2019، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأوضح «الأنصاري» أن إدارة المواقف والنقل الجماعي، قد بدأت اليوم بنشر ملصقات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على جميع سيارات السيرفيس وعددها 592 سيارة داخل مدينة الفيوم، وسيارات الأجرة بخطوط الفيوم/ ابشواى، والفيوم/ اطسا، والفيوم/ سنورس، والفيوم/ طامية، والفيوم/ يوسف الصديق، بإجمالي 828 سيارة، كما تم التركيز على سيارات الأجرة الداخلية بمركز اطسا، خاصة قرى تطون، والغرق، ومنية الحيط، وعددها 282 سيارة.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المبادرة حملت بعض العبارات التوعوية مثل «ايدنا في إيدك وسيبك من طوابير الموت» و«خليك سندهم.. ماتفوتهمش لوحدهم» و«حلمك.. مشروع في بلدك يكبر وتكبر معاه» و«خليك سندي.. ماترميش شقايا في البحر» و«مشروعك في بلدك هيكبر معاك.. لا للهجرة غير الشرعية» و«راجع نفسك.. ماترميش نفسك في البحر».

وأضاف محافظ الفيوم، أن مبادرة «مراكب النجاة» تأتي استكمالاً لنجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً أن المبادرة تستهدف توعية طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، والشباب، والمرأة، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، مع إتاحة بدائل العمل أمام الشباب، لمنع تلك الظاهرة السلبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)